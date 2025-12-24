Caltanissetta, gli auguri di fine anno del sindaco Tesauro: “Responsabilità, fiducia e impegno per il futuro della città”

Alla vigilia delle festività di fine anno, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro rivolge un messaggio di auguri alla comunità nissena, tracciando un bilancio dell’anno che si conclude e guardando con fiducia alle sfide del futuro. Un intervento che richiama il senso della responsabilità amministrativa, il valore del lavoro condiviso e l’importanza di continuare a costruire, insieme, una città più coesa, vivibile e proiettata in avanti.



“Care concittadine, cari concittadini di Caltanissetta,

desidero rivolgervi un augurio sincero di serenità e di pace, insieme all’auspicio che il nuovo anno possa portare fiducia, equilibrio e nuove opportunità per la nostra comunità.

Il 2025 che si avvia alla conclusione è stato un anno intenso e impegnativo. Un anno nel quale, insieme alla mia squadra di governo, abbiamo lavorato con serietà e spirito di servizio per affrontare criticità complesse e porre le basi di un percorso di crescita. Agli assessori rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno, la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati quotidianamente nell’azione amministrativa.

Un ringraziamento sentito va anche ai dirigenti, a tutti gli uffici e a tutti i dipendenti comunali che ogni giorno, spesso con sacrificio, interpretano il proprio ruolo con dedizione affinché la macchina amministrativa e comunale possa funzionare e garantire servizi ai cittadini. Rivolgo inoltre un pensiero ai consiglieri comunali, tutti, di maggioranza e di opposizione: il confronto, anche quando è serrato, rappresenta un pungolo positivo per migliorare la qualità delle scelte e il percorso di governo della città.

Desidero ringraziare anche tutte le istituzioni civili, militari e religiose con le quali condivido quotidianamente l’azione amministrativa, in un rapporto fondato sul rispetto, sulla collaborazione e sulla responsabilità verso la comunità.

In questi giorni porto con me le parole del Vescovo Monsignor Mario Russotto, che durante la Messa celebrata in Aula consiliare ci ha raccomandato di donare sempre un sorriso per trasmettere fiducia al prossimo. Quel messaggio mi ha colpito profondamente. Io il mio sorriso lo dono a voi, come segno di speranza e di fiducia, unito al lavoro quotidiano e all’impegno mio e della mia Giunta per migliorare la qualità della vita della città.

Essere sindaco significa indossare con orgoglio il tricolore, ma anche sentire ogni giorno il peso e l’onore di una grande responsabilità. Il 2026 sarà un anno importante, con obiettivi ambiziosi da raggiungere per rafforzare i servizi e rendere la città sempre più vivibile.

A tutti voi rinnovo i miei auguri per un anno di fiducia, crescita e speranza”.

Walter Tesauro