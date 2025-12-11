Caltanissetta. Gli alunni della scuola primaria del Comprensivo Santa Caterina – Resuttano in visita alla sezione di Polizia Stradale

Questa mattina gli alunni della scuola primaria, seconda A e B di Santa Caterina Villarmosa, dell’Istituto Comprensivo di Santa Caterina e Resuttano, accompagnati dai loro docenti, hanno fatto visita alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta. I bambini, che sono stati accolti dai poliziotti, hanno fatto un giro per i locali della Sezione ammirando i mezzi di Polizia.

Per gli alunni del Comprensivo Resuttano – Santa Caterina un’esperienza destinata a restare nella loro memoria non solo scolastica ma anche umana. Gli alunni hanno partecipato all’evento con interesse e curiosità mostrando di gradire questa esperienza.