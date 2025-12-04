Caltanissetta, Gianluca Tumminelli: “Onorato per la nomina a presidente del Consorzio Universitario, obiettivo è renderlo punto di riferimento per il territorio”



“Sono profondamente onorato per la nomina a Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, che oggi mi è stata ufficialmente comunicata con la notifica del decreto a firma del Presidente della Regione, on. Renato Schifani.” A dichiararlo è Gianluca Tumminelli, nominato presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta. “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la determinazione di mettere tutte le mie energie al servizio di questa importante istituzione, con l’obiettivo di rilanciarla e renderla un punto di riferimento per il nostro territorio.”

Tumminelli prosegue: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Governo Regionale per la nomina, all’Assessore Mimmo Turano e al Sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, coordinatore provinciale della Lega, per la fiducia e il sostegno dimostratimi. Questo incarico rappresenta per me non solo un onore, ma anche una sfida che intendo affrontare con entusiasmo, impegno, serietà e spirito di servizio.”

“Chi ha voluto affidarmi questo ruolo ha creduto nel mio ingegno – continua il presidente Tumminelli – nella mia volontà e nella mia esperienza nella gestione delle risorse – umane, materiali e immateriali – che, nel mio piccolo, ho avuto la fortuna di maturare durante la mia carriera professionale. Da oggi mi metterò completamente al servizio del Consorzio, con l’intento di ricambiare con il massimo impegno la fiducia accordatami. La motivazione non mi manca, anzi: è più forte che mai.”

Tumminelli afferma che “il Consorzio Universitario deve essere un luogo di crescita e di opportunità per i nostri giovani, capace di offrire risposte concrete alle loro esigenze formative e di aprire nuove concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Credo fermamente – continua -, in continuità con la precedente governance, che l’Università possa e debba costituire un motore di sviluppo, contribuendo in modo decisivo al progresso socio-economico e occupazionale della città e dell’intera provincia.”

“Con la collaborazione delle istituzioni, della politica bipartisan, dei soci fondatori, delle forze produttive e dell’intera comunità, sono convinto che potremo restituire centralità al ruolo del Consorzio Universitario di Caltanissetta, trasformandolo in una leva strategica, un vero e proprio booster, per il rilancio culturale, economico e occupazionale del territorio – dichiara ancora -. Desidero infine ringraziare tutti coloro che in questi giorni mi hanno espresso la loro vicinanza e la loro approvazione per le scelte fatte dalla “buona politica”. Ringrazio anche cosi chi – politico o semplice concittadino -, con un po’ di sano agnosticismo si è preoccupato, nei mesi scorsi del “silenzio del nuovo presidente del Consorzio”, la cui nomina allora non era ancora stata formalizzata con il decreto oggi ricevuto, riversando sulla nuova governance del Consorzio la speranza che si possa realizzare “il sogno” che continua a emozionare tanti concittadini. Anche del loro sostegno ho e avrò assoluto bisogno, così come del contributo di tutte le istituzioni e dei cittadini che vorranno condividere gli sforzi e la visione di cui questo territorio non può più fare a meno.”

Il presidente Tumminelli afferma: “Il silenzio naturalmente non è sempre sintomo di superficialità o non curanza, ma talvolta è anche rispetto delle istituzioni e segno di uno studio approfondito e necessario delle problematiche, dei i punti di forza, ma anche dei limiti strutturali e operativi di un ente così importante per il territorio, che con timore ed entusiasmo mi appresto a governare. Il “tempo del silenzio” non è stato vano. Ho predisposto un dossier ricognitivo-strategico e programmatico che ufficializzerò alla prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, e che traccia, come in una road-map il programma di rilancio del Consorzio Universitario che intento perseguire.”

“Sono convinto – conclude – che con l’impegno di tutti, forze politiche locali provinciali e regionali in primis, potremo finalmente realizzare quel sogno decennale che tanti nisseni hanno a cuore: vedere finalmente l’Università di Caltanissetta nascere come un sole all’orizzonte, pronta a essere protagonista del futuro della nostra comunità e delle prossime generazioni.”

Gianluca Tumminelli, laureato in ingegneria chimica presso l’Università degli studi di Palermo con il massimo dei voti e cum laude, imprenditore di successo, socio fondatore e di maggioranza della società Archimede, nonché rappresentante legale del Gruppo Archimede Knowledges industries, nasce a Biella l’8 settembre 1973 e nel corso degli anni ha acquisito un’esperienza pluriennale nella conduzione di attività di impresa operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, gestione e trattamento rifiuti e processi industriali, nell’attività della consulenza tecnico-economico-finanziaria e di Planning Engineering & Construction Management, per la realizzazione di programmi di investimento ad alta redditività. È advisor per la realizzazione di opere complesse, inter e multi disciplinari. Ha esperienza decennale, come team leader, nei servizi di consulenza economica, tecnico scientifica, legale e finanziaria alle imprese che vogliono realizzare programmi di investimento utilizzando risorse monetarie reperite in modalità Project Financing, con strumenti di programmazione negoziata, finanza agevolata e finanza strutturata, crowdfounding attraverso l’emissione e collocazione di titoli su piattaforma Borsa Italiana. Ha esperienza decennale nel settore dei servizi energetici e di energy trading, ha creato una Business Unit E.S.Co. & Energy Trading, dedita alla promozione e allo sviluppo di interventi di efficienza energetica, alle operazioni di compravendita di energia e titoli energetici e alla realizzazione di programmi di investimento in Project Financing, nonché diverse start up innovative e spin-off universitari. Come Business Developer ha condotto la valutazione, la progettazione e la realizzazione fattiva di diverse idee imprenditoriali attraverso l’utilizzo di strumenti quali il marketing, le vendite, la gestione delle informazioni e il servizio al cliente ecc., disegnandone insieme al suo team multidisciplinare l’architettura legale, economica, finan ziaria, tecnica, ingegneristica dell’investimento, seguendone l’iter autorizzativo per la costru zione, l’esercizio, lo start up e l’avviamento, coordinando tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’investimento, prevedendo anche la creazione e la gestione delle relazioni strategiche e delle alleanze commerciali e JV con aziende terze. È coordinatore scientifico e program manager di gruppi di lavoro nell’ambito di programmi di ricerca industriale di valenza europea, nonché relatore di numerosi interventi in materia di problematiche energetiche e risoluzioni tecniche impiantistiche.