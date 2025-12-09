Caltanissetta. Cerimonia di scopertura della stele dedicata all’agente di Polizia Federica Marchica

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello questa mattina ha partecipato alla cerimonia di scopertura della Stele dedicata alla memoria dell’Agente della Polizia di Stato Federica Marchica, ubicata dall’Amministrazione comunale presso la rotatoria di via Catania, incrocio con via Fra Giarratana.

Federica, che prestava servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rosignano Solvay (Livorno), è prematuramente scomparsa il 26 febbraio 2024 a soli 29 anni. All’evento erano presenti i familiari di Federica, il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Regionale “Rosario Assunto” di Caltanissetta che hanno realizzato l’opera.

Il Questore ha invitato all’evento la violoncellista nissena Eliana Miraglia che si è esibita nel corso della cerimonia di scopertura della stele.