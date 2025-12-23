Caltanissetta accoglie i nuovi cittadini: consegna degli attestati per i residenti divenuti italiani nel 2025

Si è svolta questa mattina, nella cornice del Foyer “M° Giuseppe Pastorello” del Teatro Margherita, la cerimonia di consegna degli attestati di cittadinanza ai residenti di Caltanissetta che hanno acquisito lo status di cittadino italiano nel corso dell’anno 2025.

L’evento ha celebrato l’integrazione e il senso di appartenenza alla comunità nissena, accogliendo ufficialmente uomini, donne e giovani che hanno completato il loro percorso burocratico e civile. Nel corso della cerimonia, alla presenza dell’assessore ai Servizi Demografici Matilde Falcone, della P.O. Servizi Demografici Angela Di Gesu e di Biagia Falzone, ufficiale di stato civile addetta alla cittadinanza, è stato sottolineato come l’acquisizione della cittadinanza non sia solo un atto amministrativo, ma un impegno verso i valori costituzionali e in direzione di una partecipazione attiva alla vita sociale del Paese.

La cerimonia ha visto protagonisti quattro gruppi di nuovi cittadini, in base ai diversi percorsi normativi previsti dalla legislazione vigente.

Si tratta di 10 giovani nati nel nostro Paese da genitori stranieri che, al compimento della maggiore età, hanno scelto di confermare il loro legame con l’Italia (Art. 4 L. 91/1992);

22 cittadini stranieri che dopo un lungo periodo di residenza continuativa hanno ottenuto la cittadinanza italiana (Art. 9 L. 91/1992);

17 coniugi di cittadini italiani che, attraverso il vincolo familiare, hanno intrapreso un progetto di vita nel nostro territorio (Art. 9 L. 91/1992);

Infine, 12 minori nati in Italia che hanno ottenuto la cittadinanza di riflesso dai genitori, in quanto conviventi con almeno un genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana (Art. 14 L. 91/1992).

Ben 61 persone totali le cui radici affondano in Paesi come Marocco, Tunisia, Ghana, Romania, Pakistan e Afghanistan.

“Oggi Caltanissetta si arricchisce di nuove energie e di storie di vita che si intrecciano con la nostra,” – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Demografici Matilde Falcone.

“Celebrare questi nuovi cittadini significa riconoscere il valore del merito, del lavoro e della convivenza civile che queste persone hanno dimostrato negli anni di permanenza nella nostra città.

Abbiamo voluto suggellare con questa cerimonia questo momento così importante per queste persone, pienamente inserite nel nostro tessuto sociale, che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio.

Ho manifestato piena disponibilità a questi cittadini, perché il Comune è la casa di tutti i nisseni, compresi quelli che oggi sono stati protagonisti di questa cerimonia”.

Al termine della consegna dei diplomi, i partecipanti hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana, simbolo dei diritti e dei doveri che li legano ufficialmente alla Repubblica, oltre a un dono per i più piccoli.

Nella fase conclusiva della cerimonia è intervenuta anche Giovanna Candura, Vicesindaco di Caltanissetta: “Vi ringrazio per aver risposto così numerosi all’invito dell’Amministrazione, che accoglie con grande piacere tutti coloro che nel corso del 2025 hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Avete ricevuto la Costituzione, che contiene i diritti e i doveri che tutti noi condividiamo, poiché da quest’anno siete diventati cittadini italiani a pieno titolo. Vedo tanti bambini e giovani, un segnale di speranza per il futuro della nostra città, che auspico possa continuare a crescere con il contributo di tutti”.

