Butera. Il film “Lo Scuru” ha vinto il Premio miglior opera prima Hot Corn a Roma

BUTERA. Lo Scuru di William Lombardo, tratto dal romanzo Bompiani “Lo Scuru” dello scrittore Orazio Labbate, ha vinto il Premio miglior opera prima Hot Corn a Roma. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al film ambientato a Butera in occasione della prima edizione romana degli Hot Corn Awards ed ha rappresentato un nuovo capitolo dedicato alle voci emergenti del cinema italiano.

Nello Spazio di Campo Marzio è stato annunciato il film vincitore del Premio Miglior Opera Prima, e la gioia è stata veramente grande in quanto il festival romano ha premiato uno dei film più originali e innovativi tra quelli in concorso. Il film di William Lombardo ispirato al romanzo di Orazio Labbate è stato selezionato per visione, originalità e capacità di raccontare il presente con sguardi nuovi.

E proprio per questo il successo romano della coppia Lombardo – Labbate ha fatto rumore nel mondo del cinema. L’edizione romana del premio dedicato ai giovani talenti del cinema italiano ha permesso di mettere in mostra non solo il talento del regista siciliano, ma anche quello dello scrittore buterese la cui storia, contenuta in un romanzo di successo come “Lo Scuru”, nel contesto di un film che si è distinto per creatività, visione e qualità artistica.

<E’ stata una gran bella soddisfazione per me come per William Lombardo – ha sottolineato Orazio Labbate – un debutto importante, che segna l’inizio di un progetto pensato per dare voce e visibilità a quegli autori, interpreti e produttori che stanno ridefinendo il panorama cinematografico contemporaneo; e proprio questo mi rende soddisfatto ed orgoglioso di questo riconoscimento>.