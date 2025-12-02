Bompensiere. Nel più piccolo Comune della Provincia differenziata al 73% e 31 mila euro di premialità per la Tari

BOMPENSIERE. Il più piccolo Comune della Provincia di Caltanissetta è stato riconosciuto come Comune virtuoso da parte della Regione. Nell’ultimo anno ha infatti registrato il 73% di percentuale di raccolta differenziata, ottenendo una premialità di oltre 31 mila euro.

Il sindaco Salvatore Virciglio, commentando la notizia, ha sottolineato: “Nei cinque anni di questa legislatura abbia sempre superato la percentuale soglia che consente di accedere alla premialità. Quest’anno il governo regionale ha stanziato 20 milioni e dunque i premi sono maggiormente consistenti”.

La premialità consentirà interventi sulla Tari 2026, una migliore gestione del verde pubblico e iniziative a favore della comunità bompensierina.