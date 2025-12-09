Basket. L’Invicta centra la quarta vittoria in altrettante partite nel campionato DR2 e vola al primo posto

Quattro vittorie su quattro partite: il gruppo DR2 Invicta di coach Falletta continua il suo percorso perfetto e conquista anche la prima, attesissima, gara casalinga stagionale tra le mura amiche del Palacannizzaro. Una serata speciale, carica di emozioni, che ha visto i nisseni ribaltare una partita iniziata nel peggiore dei modi, chiudendo con un eloquente 81-66 che vale il primato in classifica.

L’avvio, però, è tutto in salita. I primi minuti sono complicatissimi per il quintetto di casa, che fatica a trovare il canestro e subisce l’energia degli ospiti, guidati da un ispiratissimo Burgio. L’inerzia sembra tutta dalla loro parte, ma a tenere a galla l’Invicta ci pensa Richiusa: entra in partita con personalità e punti pesanti, diventando subito il riferimento offensivo. Nonostante i suoi canestri, il primo quarto si chiude sul 12-22 per gli ospiti.

Dal secondo periodo in poi la gara cambia volto. Terzo e quarto quarto sono molto più equilibrati, con i nisseni che aumentano l’intensità difensiva e provano più volte a rientrare definitivamente in partita. L’Invicta resta però sempre ad inseguire, senza riuscire a mettere la testa avanti, nonostante l’ottimo impatto di Nicosia, fondamentale per dare ritmo e sostanza al gioco.

La svolta arriva nell’ultimo quarto, con la mossa vincente di coach Falletta: l’ingresso in campo di Lombardo cambia completamente l’inerzia del match. Energia, difesa, rimbalzi e soprattutto due assist chirurgici che mandano Giarrusso a segno con due “bombe” consecutive da tre punti. Il Palacannizzaro esplode, l’Invicta prende fiducia e piazza l’allungo decisivo. Da quel momento in poi è un dominio nisseno, con una presenza difensiva imponente e una superiore gestione dei possessi che chiude definitivamente i conti.

Richiusa si conferma miglior realizzatore con uno straordinario bottino di 32 punti, simbolo di una squadra che non ha mai smesso di crederci. Il tabellone alla sirena recita 81-66: rimonta completata, vittoria pesantissima e primato consolidato.

Adesso per l’Invicta lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: l’ultima partita prima della sosta natalizia, ancora tra le mura amiche, domenica 21 dicembre. Un altro appuntamento da vivere con il calore del Palacannizzaro e con l’obiettivo di chiudere l’anno nel migliore dei modi.