Anche il sindaco di Mussomeli a Roma all’edizione di Atreju

MUSSOMELI – Così il sindaco di Mussomeli l’on. Giuseppe Catania a conclusione della partecipata edizione di Atreju: “Ho partecipato personalmente a questa edizione di Atreju, vivendo un’esperienza profondamente formativa e politicamente significativa. I momenti di confronto, i dibattiti e l’ascolto diretto degli interventi dei principali protagonisti della vita istituzionale hanno rafforzato in me la consapevolezza dell’importanzadell’impegno politico, soprattutto per le nuove generazioni, chiamate a difendere valori, libertà e sovranità in un contesto complesso e in continua evoluzione”. Giornate romane, dunque dove si è conclusa, ieri, la storica manifestazione politica che da oltre venticinque anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il dibattito pubblico e per la formazione politica di intere generazioni.