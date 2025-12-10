Salute

Alla Questura di Enna la dott.ssa Stefania Marino è il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine

Mer, 10/12/2025 - 15:01

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dottoressa Stefania Marino è il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Enna. Laureata in giurisprudenza, è entrata in polizia nel 2005 ed ha frequentato il 96^ Corso Commissari.

Nel gennaio del 2008 è stata destinata alla Questura di Agrigento dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’Ufficio Immigrazione, occupandosi delle numerose problematiche inerenti all’emergenza immigranti.

Nel 2013, assegnata presso la Questura di Catania, la Dott.ssa Marino è stata responsabile dell’Ufficio Immigrazione presso il C.A.R.A. di Mineo. Ha inoltre partecipato, in qualità di Vice Dirigente della Divisione Anticrimine, all’esecuzione di numerosi sequestri patrimoniali.  Da settembre 2024 fino a novembre 2025, ha inoltre diretto l’Ufficio del Personale della Questura di Catania.

