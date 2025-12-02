A Gela la Polizia ha incontrato gli alunni del Liceo Scientifico “Vittorini” per parlare di sicurezza stradale

La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Gela. L’Ispettore Danilo Li Gambi e l’Assistente Capo Coordinatore Michele Messina della locale Sezione Polizia Stradale e del Distaccamento di Gela hanno intrattenuto i ragazzi nell’aula magna. Gli incontri sulla sicurezza stradale sono iniziative educative obbligatorie per legge, finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza e a trasmettere le nozioni fondamentali per la circolazione stradale.

Questi appuntamenti, organizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, affrontano temi come i fattori di rischio, le norme del Codice della Strada, le conseguenze legali e i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Nei prossimi giorni analoghi incontri saranno svolti all’Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado “Ettore Majorana” di Gela.