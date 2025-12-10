A Christmas Gospel, il 21 dicembre Deborah Iurato e la Women Orchestra cantano il Natale al Teatro Eschilo di Gela

I pezzi più famosi del Natale e i capolavori della musica internazionale in un concerto che scalda il cuore.

Da Oh Happy Day ad Imagine di John Lennon, da Halleluja di Cohen a Heal the World di Micheal Jackson, fino a Give Peace a Chance, Silent Night e Jingle Bell Rock: i pezzi più suggestivi e intramontabili del Natale si mescolano con capolavori intramontabili della musica internazionale che sono veri e propri inni alla pace, alla vita, alla bellezza.

Il repertorio del concerto in programma nel pomeriggio di domenica 21 dicembre 2025, negli spazi dello storico Teatro Eschilo di Gela, si preannuncia come particolarmente toccante.

Protagoniste sul palco, l’energia vibrante della Women Orchestra- l’ensemble pop- sinfonico tutto al femminile, diretto da Alessandra Pipitone- e la potente voce della cantante Deborah Iurato – già vincitrice del talent “Amici” nel 2014 e arrivata terza a Sanremo 2016 – accompagnata dalle voci calde ed avvolgenti del Coro PAS.

Venti artiste siciliane, quindi, tra orchestrali e cantanti, per un concerto che è “un vero e proprio viaggio emozionale tra i testi di brani dal significato intenso e musiche capaci di toccare le corde più profonde del cuore”. “In quest’epoca in cui tutti andiamo troppo di fretta, prendiamoci il tempo per emozionarci ancora”, anticipano le protagoniste.

È così che brani come Do They Know It’s Christmas e Heal the World ricordano l’importanza di aiutare chi è in difficoltà, soprattutto in un periodo di festa, mentre Imagine e Give Peace a Chance di John Lennon si fanno portavoce di un messaggio senza tempo: la pace è un dono da costruire insieme.

La serata si arricchisce di momenti più leggeri e gioiosi con Santa Claus is Coming to Town, Jingle Bell Rock, Rockin’ Around the Christmas Tree e Last Christmas, brani che portano il pubblico nel cuore della magia natalizia. Le vivaci interpretazioni di Holly Jolly Christmas e I Saw Mommy Kissing Santa Claus aggiungono un tocco di allegria e spensieratezza.

Il concerto si chiude con l’iconico Happy day, un inno alla speranza per il futuro, lasciando nel cuore del pubblico un messaggio di pace e fratellanza.

“Donne per la Pace” non è solo un evento musicale, ma un momento di condivisione e riflessione collettiva. Attraverso la forza della musica e la sensibilità delle interpreti, questa serata celebra il Natale come simbolo di unità, amore e impegno per un mondo migliore.

È un evento del cartellone “Vivo il Teatro” del Teatro Eschilo di Gela, con la direzione artistica di Mario Incudine. Produzione Associazione Spettacolo Cultura APS, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS.



