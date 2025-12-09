A Catania, 8 studenti del Volta in formazione per diventare guide della mostra itinerante “Anne Frank, una Storia Attuale” che a febbraio sarà a Caltanissetta

La mostra itinerante “Anne Frank, una storia attuale”, curata dalla Casa-Museo Anne Frank di Amsterdam, sarà presentata a Catania grazie al sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi il 18 e 19 novembre, 24 studenti dei Licei Galilei di Catania, Volta di Caltanissetta e Archimede di Acireale hanno partecipato a un ciclo di formazione, con l’obiettivo di prepararsi a diventare guide per i loro coetanei. Un approccio biografico per comprendere la Storia

La mostra propone un viaggio visivo e narrativo attraverso la vita di Anne Frank, dalla sua nascita nel 1929 alla sua morte nel 1945, intrecciando la sua esperienza con i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Il percorso consente ai visitatori di comprendere meglio come la sua vicenda personale si inserisca nel contesto storico dell’ascesa del nazismo, della guerra e delle persecuzioni. La storia di Anne Frank non è solo un racconto di sofferenza, ma anche una chiave per riflettere su temi universali come il rispetto, i diritti umani e la libertà.

La formazione, che si è svolta in lingua inglese all’Istituto Galileo Galilei di Catania, è stata guidata da esperti come Aaron Peterer della Casa-Museo di Anne Frank, Roberta Gibertoni dello studio Pro Forma Memoria, Federica Pannocchia dell’Associazione Un Ponte per Anne Frank e Delia Cunsolo, volontaria dell’Anne Frank Youth Network.

Le docenti che hanno accompagnato gli studenti durante questo percorso educativo sono state: prof.ssa Piera Cariola per il Liceo Galilei di Catania, prof.ssa Loriana Mola per il Liceo Archimede di Acireale e prof.ssa Rosanna Nola per il Liceo Volta di Caltanissetta.

Il programma educativo si basa sulla peer education, in cui gli studenti diventano ambasciatori della Memoria, promuovendo valori di tolleranza e rispetto tra i loro coetanei.

Durante la formazione, grazie a momenti di dialogo, scambio e creatività, gli studenti hanno imparato a guidare i visitatori: prima presentando in piccoli gruppi i cartelloni da loro realizzati, poi approfondendo la mostra e acquisendo così gli strumenti necessari per raccontare i pannelli con le proprie parole.

La peer education li incoraggia a usare la propria voce, ad ascoltare e a sentire la mostra come propria, creando un ambiente di apprendimento tra pari in cui, grazie alla vicinanza d’età, gli studenti riescono a far emergere dettagli significativi della storia di Anne Frank e del contesto storico in cui è vissuta.

La mostra “Anne Frank, una storia attuale” è composta da 34 pannelli espositivi ed è stata tradotta in oltre 40 lingue. Ha inoltre visitato più di cento Paesi. L’esposizione è molto più di un omaggio alla Memoria: è un invito a riflettere su come le esperienze individuali possano aiutarci a comprendere eventi storici più ampi, e come ciascuno di noi possa contribuire a costruire un mondo più tollerante e pacifico.

La mostra nel febbraio 2026 sarà ospitata nella sede del Liceo scientifico Volta e sarà visitabile dalla cittadinanza.