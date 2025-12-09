A Caltanissetta l’incanto prende vita: arriva “Elfi”, il Musical che svela la Storia prima della Storia

CALTANISSETTA. Preparatevi a vivere un Natale come non l’avete mai immaginato. Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si prepara ad accogliere, sabato 23 dicembre alle ore 20:00, la magia più autentica con la messa in scena del secondo inedito spettacolo teatrale a firma della regia di Andrea Aldo Giannone: “Elfi”.

Non un semplice spettacolo, ma un musical che promette di unire mito, emozione e stupore, rivelando ciò che pochi conoscono: la scintilla che ha dato origine alla meraviglia più amata di sempre.Sta arrivando… e porterà con sé il calore, l’incanto e il mistero del Natale come non li avete mai visti.Una Storia Sospesa Tra Sogno e Magia

“Elfi” ci trasporta in un tempo lontano, prima che la neve avesse un nome e che la magia trovasse dimora nei cuori. Al centro della narrazione ci sono due piccoli fratelli, uniti da un legame indissolubile:

• Nicola, dolce e paffutello, le cui mani instancabili creavano giocattoli per portare gioia dove questa mancava. Il suo destino lo ha portato a seguire la via del dono, trasformando il suo sogno in un gigantesco laboratorio circondato dagli instancabili Elfi, diventando, senza quasi accorgersene, Babbo Natale.

• Alex, gracile e curioso, figlio dell’incanto e innamorato della magia vera: l’illusione che smuove l’anima. Il suo destino rimane un mistero sottile, una magia che non si vede, ma si sente… una magia che solo chi crede davvero può riconoscere.Un Cast d’Eccellenza e Collaborazioni Artistiche

La regia di Andrea Aldo Giannone ha saputo orchestrare un ensemble di talenti per dare vita a questo progetto ambizioso:

• Coreografie mozzafiato sono state curate con maestria da un team d’eccezione: Mattia Giglio, Ilaria Cutaia, Manuela Cumbo e Annalisa Lo Cicero, pronte a riempire il palco di energia e incanto.

• Il cuore melodico dello spettacolo sarà affidato al canto live, curato dagli amici del canto della talentuosa Priscilla Giordano, che promettono di emozionare il pubblico con voci potenti e suggestive.

• Nel ruolo del misterioso e affascinante mago, vedremo il professionista nel campo della magia Alessio Spinelli, pronto a tessere illusioni e meraviglie dal vivo.

• A guidare gli spettatori in questo viaggio incantato sarà la voce della narratrice Roberta Cusimano, Maestra del laboratorio teatrale “I piccoli attori di Partylandia”. Non perdete l’occasione di scoprire la storia che ha dato origine alla leggenda. “Elfi” è l’appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, l’anticipo di magia che renderà il vostro Natale indimenticabile.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi ai canali ufficiali del teatro o al numero 388-1968442.