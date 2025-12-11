A Caltanissetta e San Cataldo i volontari dell’Avo promuovono “Il Giocattolo sospeso” per un Natale di solidarietà e generosità

Seguendo già l’iniziativa lanciata su tutto il territorio nazionale, “Il Giocattolo Sospeso” è un gesto di generosità che segue il modello del “caffè sospeso” napoletano. I clienti dei negozi che aderiranno potranno scegliere di acquistare un giocattolo da lasciare “sospeso” al momento del pagamento.
I Volontari dell’Avo si occuperanno del ritiro dei giocattoli raccolti e della loro distribuzione a bambini di famiglie meno fortunate o presso strutture assistenziali del territorio di Caltanissetta e San Cataldo.
In questo modo sarà possibile Contribuire direttamente a portare un sorriso a bambini che altrimenti non riceverebbero un dono a Natale o per l’Epifania; quindi avete molto tempo a disposizione per contribuire.
Le attività che aderiscono:
• Passa Parola di Sergio Manganaro a San Cataldo, via Babbaurra 42
• Toys Planet a Caltanissetta, via Due Fontane 19
• Klea a Caltanissetta, nei due punti vendita di via Filippo Paladini 167 e via Carlo Pisacane 79
• Zarbolandia Giocheria Caltanissetta, via Rochester, 32/C
• Marilù Cartolibreria Caltanissetta, via Turati 128/130