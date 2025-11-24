Villalba. Presentato presso il Centro Diurno il marchio territoriale “Villalba: equilibrio tra Natura e Cultura”

VILLALBA. Si è svolto venerdì 21 novembre presso il Centro Diurno l’evento di presentazione del marchio territoriale “Villalba : equilibrio tra Natura e Cultura”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Maria Paola Immordino, e l’intervento dell’assessore all’agricoltura Silvana Calà, il marchio è stato presentato dalla progettista ed esperta in storytelling marketing e comunicazione relazionale Rossana Danile che ha creato il logo e ne ha tracciato le linee guida.

Nella seconda parte della serata dedicata all’evento di comunità e guidata da Salvatore Nocera Bracco, “medicartista” ed animatore culturale, a raccontarsi è stata proprio Villalba con l’intervento dei talenti locali nel contesto di un evento promozionale che ha fatto registrare un gran successo in termini di interesse e partecipazione.