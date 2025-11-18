Villalba. Il 21 novembre presentazione del Marchio Territoriale presso il Centro diurno

VILLALBA. Il Comune di Villalba ha deciso di invitare cittadini, imprese, associazioni e stampa all’evento di presentazione del Marchio Territoriale di Villalba, che si terrà venerdì 21 novembre alle ore 18 presso il Centro Diurno di Villalba.

Il marchio territoriale di Villalba nasce come progetto visionario per lo sviluppo del territorio, ideato e promosso dall’Assessore all’Agricoltura Silvana Calà e fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maria Paola Immordino.

L’obiettivo è quello di unire sotto un’unica identità visiva e narrativa il patrimonio culturale, naturale e produttivo del paese, valorizzandone le eccellenze e rafforzandone il riconoscimento sia a livello locale che oltre i confini comunali.