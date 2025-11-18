Villalba. Entro il 2 dicembre è possibile presentare istanze progettuali per la Democrazia Partecipata

VILLALBA. Il Sindaco Maria Paola Immordino (nella foto) ha reso noto che tutti i cittadini residenti presso il Comune di Villalba, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e Partiti Politici, possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in premessa citata, sino alla concorrenza del 2% delle somme che saranno assegnate a Questo Ente a titolo di compartecipazione al gettito regionale dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire a questo Comune, ai fini della relativa valutazione e fattibilità, entro venerdì 2 dicembre indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Democrazia partecipata – azioni di interesse comune”.