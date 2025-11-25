Villalba. Al via il servizio civico comunale: istanze entro il 15 dicembre

VILLALBA. Sono aperti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico per l’attivazione del servizio relativamente all’annualità 2025/2026, in favore dei cittadini del Comune di Villalba, disoccupati o inoccupati, sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, al fine di coniugare il bisogno socio-economico con la volontà di impegnarsi in attività di civile utilità.

L’assegno economico per il servizio civico è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad eccezione dell’Assistenza economica straordinaria. La prestazione del servizio civico si svolgerà per un periodo non superiore a tre mesi. L’impegno orario è quantificato in un massimo di quattro ore giornaliere. Il compenso orario è fissato in 5,16 euro. L’erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile e resta subordinata all’effettivo servizio reso.

Possono accedere al Servizio Civico i cittadini, di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni, residenti da almeno un anno nel Comune di Villalba, che versano in precarie condizioni economiche. L’accesso al Servizio è consentito per una sola volta nell’anno, a uno solo dei componenti il nucleo familiare. I requisiti sono:

A) Residenza nel Comune di Villalba da almeno un anno;

B) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico;

C) per i cittadini extracomunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno;

D) stato di disoccupazione;

e) reddito ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2025) non superiore ad € 10.140,00;

F) valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, desunto dall’ISEE, non superiore ad € 30.000,00;

G) valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) di € 3.000,00 per un solo componente, quota accresciuta di € 1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 6.000,00. Questo valore è incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio minore. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 2.500,00 per ogni componente con disabilità grave e/o invalido civile al 100% con o senza indennità di accompagnamento.

L’istanza, il cui modulo è disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del 15 dicembre 2025. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (orario di apertura dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o consultando il sito del Comune di Villalba https://comune.villalba.cl.it/…/avviso-pubblico-per…/.