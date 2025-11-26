Vallelunga. Il 27 novembre al via i lavori per messa in sicurezza e manutenzione della Sp 16

VALLELUNGA. Nella giornata del 27 Novembre 2025 iniziano i Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 16 dal km 21+000 al km 31+200. Si tratta di interventi di grande importanza destinati a migliorare in maniera significativa la viabilità nel territorio del Nisseno.
L’importo complessivo di questi lavori è di 803.124 euro ed è importante in quanto rappresenta uno sforzo non indifferente per dare alla rete viaria provinciale una sua connotazione funzionale alle esigenze dell’utenza che giornalmente percorre queste strade.