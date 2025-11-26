Vallelunga. Convocato il 27 novembre alle 17 il Consiglio comunale

VALLELUNGA. Nella giornata di giovedì 27 novembre alle ore 17 è stato convocato dal presidente del consiglio Letizia Vullo il consiglio comunale presso il Centro Polifunzionale in Piazza Europa per la trattazione del seguente ordine del giorno:
Nomina scrutatori;
Approvazione verbali seduta precedente dal n. 37 al n. 42 del 21-10-2025;
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027,
Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2031.
La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (28 novembre 2025) alla stessa (ora 17:00), per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato.