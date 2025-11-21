Truffa nei corsi di formazione e sfruttamento del lavoro, 9 indagati nel Palermitano

Sfruttamento del lavoro e truffa aggravata nell’ambito dei corsi di formazione scolastica. I carabinieri della Compagnia di Cefalù (Palermo) hanno notificato, su disposizione del gip di Termini Imerese, l’avviso di conclusione delle indagini a nove persone, di età compresa tra i 26 e i 75 anni. Gli indagati, dirigenti e tutor di alcuni istituti paritari riconducibili ad una cooperativa sociale, avrebbero falsamente attestato la regolarità dei progetti formativi e la frequenza ai corsi degli alunni, inducendo in errore sia l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia sia il Ministero dell’Istruzione, il tutto per ottenere indebiti finanziamenti pubblici. Il provvedimento di oggi si inserisce in un filone di indagine già avviato nel 2023 e che nell’aprile 2024 aveva portato all’esecuzione di misure cautelari e interdittive per sfruttamento del lavoro nei confronti di alcuni responsabili della cooperativa e, all’individuazione, di 118 lavoratori costretti ad accettare non solo condizioni retributive irregolari ma anche richieste di restituzione di parte della paga percepita. Nel maggio 2024 era stato eseguito anche un sequestro preventivo per equivalente di oltre un milione di euro, comprensivo di immobili, rapporti bancari, autovetture e contanti. Il tribunale di Termini Imerese, nonostante la notifica del sequestro, per garantire la continuità dell’attività scolastica aveva nominato un commissario giudiziale.