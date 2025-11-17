Salute

Tratto della SP8 Gela – Butera da percorrere a 20 km orari fino a completamento lavori

Lun, 17/11/2025 - 19:51

Il tratto veicolare della SP 8 Gela-Butera, dal km. 23+750 al km 24+400 dovrà essere percorso ad una velocità ridotta di 20 km orari.

Lo ha disposto il settore Viabilità e Trasporti del Libero Consorzio di Caltanissetta poiché il tratto interessato è oggetto di lavori di realizzazione di un campo base per servizio di monitoraggio ambientale che interesseranno la statale 626 della Valle del Salso, lotti 7° e 8° e completamento della tangenziale di Gela.

La limitazione di velocità sarà attiva fino a completamento dei lavori.

