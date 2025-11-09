Sutera. Il 14 novembre messa in memoria del poliziotto Calogero Zucchetto e deposizione di una corona nella stele commemorativa

SUTERA. Il prossimo 14 novembre la comunità di Sutera celebrerà una santa messa in memoria di Calogero Zucchetto, agente di Polizia che si occupava di delicate inchieste anti mafia e che fu ucciso a Palermo negli anni caldi delle uccisioni di mafia.

Aveva appena 27 anni quando fu assassinato con cinque colpi di pistola alla testa, eppure il contributo di Calogero Zucchetto, da poliziotto della squadra mobile, nella lotta contro Cosa nostra è stato fondamentale. Venne ucciso proprio la sera del 14 novembre 1982, mentre si trovava vicino al bar Collica, in via Notarbartolo.

Un commando non gli lasciò scampo e gli fece pagare le ore interminabili di appostamenti e i suoi giri per la borgata di Ciaculli a caccia di latitanti. La messa si svolgerà giovedì 14 novembre 2025, alle ore 10:30. A seguire è previsto un corteo presso la stele commemorativa per la deposizione della corona.