Sutera, ieri consiglio comunale aggiornamento piano comunale di Protezione Civile

SUTERA – Ultima seduta consiliare prima della discussione sulla mozione di sfiducia alla sindaca Giuseppina Catania. Il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Carrubba ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il pomeriggio di ieri alle ore 17. Due i punti all’ordine del giorno:: approvazione dei verbali della seduta precedente e adempimenti preliminari: aggiornamento del piano comunale di Procezione civile. Nonostante il momento di tensione politica, il Consiglio comunale continua a svolgere con senso di responsabilità le proprie funzioni, garantendo la prosecuzione dell’attività amministrativa e l’approvazione degli atti fondamentali per Sutera. Quella di ieri è stata tuttavia una seduta particolarmente significativa , poiché ha rappresentato l’ultimo Consiglio prima della discussione della mozione di sfiducia presentata in maniera congiunta da consiglieri di maggioranza e opposizione nei confronti della sindaca Giuseppina Catania. La mozione di sfiducia, già depositata lunedì scorsa, dovrà essere discussa non prima di dieci giorni dalla presentazione e non oltre trenta giorni , come previsto dalla normativa. Pertanto, il Consiglio comunale sarà convocato tra il 13 novembre e il 2 dicembre per la seduta decisiva. In caso di approvazione della mozione, il mandato della sindaca Catania cesserebbe immediatamente, con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario da parte della Regione fino allo svolgimento di nuove elezioni, che potrebbero tenersi nella primavera del 2026. Al momento, quella dello scioglimento resta soltanto una delle ipotesi possibili, in attesa di conoscere le decisioni che saranno prese dai consiglieri comunali nelle prossime settimane.

