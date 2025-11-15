Sutera, cerimonia commemorativa per l’Agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto: presenti alunni del plesso “Sen. Mormino”.

SUTERA – Gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado del plesso “Sen. Mormino” di Sutera, il 14 novembre, hanno partecipato alla cerimonia commemorativa in ricordo dell’agente Lillo Zucchetto, vittima di mafia. Il ricordo di Lillo Zucchetto è stato prima celebrato in chiesa, con una cerimonia religiosa, voluta dalla sorella del poliziotto Santina Zucchetto e successivamente commemorato presso la piazzetta a Lui dedicata. Alla presenza della sindaca Giuseppina Catania, delle autorità civili e militari, della dirigente scolastica professoressa Alessandra Camerota, dei familiari e di tutta la comunità suterese, gli alunni del Plesso, attraverso la declamazione di poesie e di monologhi, hanno espresso il loro dissenso nei confronti della mafia e lanciato un’invettiva contro l’omertà. Dalle loro parole un inno alla Sicilia, terra di sole e di mare, ma, purtroppo, anche terra martoriata dalla mafia. L’impegno degli alunni per cambiare la Sicilia, per promuovere il rispetto, per contrastare comportamenti illeciti è stato espresso nel brano “Sicilia Beddra”, cantato dai ragazzi, sulle note della colonna sonora del film “La Baronessa di Carini”, il cui testo è stato composto dal professore Angelo Barba.