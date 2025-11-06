Studentesse e studenti dell’Istituto IIS G.B.Hodierna di Mussomeli al “Giubileo del mondo educativo” a Roma

Due studentesse e due studenti dell’Istituto I.I.S. G.B.Hodierna di Mussomeli, accompagnati dalla docente di informatica, sono stati coinvolti in un’esperienza immersiva a Roma, articolata in laboratori tematici progettati per rispondere in modo creativo e concreto alle sfide educative contemporanee. “Accanto ai giovani non s’invecchia: è come tenere il motore sempre acceso e guardare il mondo con occhi nuovi“. Lo ha ricordato il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, lunedì 27 ottobre durante la cerimonia di apertura del Giubileo del mondo educativo presso l’Auditorium della Conciliazione, nel cuore di Roma. Il Giubileo tematico, promosso dallo stesso Dicastero in collaborazione con il Ministero italiano dell’Istruzione e del Merito, ha riunito sotto il motto “La scuola è vita” oltre settemila studenti, provenienti da oltre trecento istituti dei cinque continenti, che hanno partecipato a laboratori tematici, incontri e momenti di preghiera, per ribadire che l’educazione è un atto di speranza. L’Istituto IIS G.B.Hodierna, è rientrato tra le 28 scuole in tutta la Sicilia ad aver ottenuto il finanziamento previsto dall’avviso pubblico prot. n. 115839 del 3 luglio 2025 nell’ambito della linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, Missione 4 – Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Dirigente, Segreteria, personale docente, famiglie e studenti, tutti impegnati a supportare l’istituto nelle sue attività. Il progetto, è stato articolato in quattro grandi aree di lavoro giubilari, – Cammini, Dialoghi, Orizzonti, Elementi – ospitato tra la LUMSA, l’Augustinianum e Palazzo Cesi e sviluppatosi a partire da una riflessione sugli impegni delineati dal Patto Globale sull’Educazione e la Cultura. Ciascuna attività è stata orientata alla produzione di un output progettuale che ha rappresentato la sintesi del lavoro svolto dagli studenti: un atlante dei cammini educativi, una lettera collettiva al Santo Padre, un glossario della speranza e una performance artistica originale. I risultati sono stati presentati pubblicamente nel corso della giornata conclusiva dei laboratori, il 30 ottobre, in occasione dell’incontro ufficiale con Papa Leone XIV, dedicato agli studenti di tutto il mondo. L’IIS “G.B. Hodierna” si conferma come una autentica fucina di innovazione e formazione. Tale azione didattica dimostra che l’istruzione può e deve essere efficacemente al passo con i tempi senza rinunciare alle nostre radici umanistiche e cristiane, come mirabilmente sintetizzato da Papa Leone XIV, secondo il quale occorre giustamente “recuperare lo sguardo sulla cosmologia della paideia cristiana, custodendo l’unità fra fede e ragione, fra pensiero e vita, fra conoscenza e giustizia”.