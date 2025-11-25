Sospensione fornitura idrica il 26 novembre: Mussomeli e altri centri

Siciliacque ha comunicato che dalle ore 05:00 del 26 novembre 2025 verrà interrotto l’esercizio Fanaco- Madonie Ovest per manutenzione programmata. A causa dell’intervento, la distribuzione idrica sarà sospesa nei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino e Sutera. La riattivazione delle forniture è prevista tra il 27 e il 28 novembre.