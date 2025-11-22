Sommatino. Pubblicato avviso per progetti di centri estivi diurni: istanze entro il 28 novembre

SOMMATINO. L’Amministrazione comunale ha reso noto che è stato pubblicato il 21 Novembre 2025 l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione dei centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori( fascia 0-17 anni), di cui al Decreto del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 25/06/2025.

La presentazione dei progetti dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 28/11/2025. Le attività previste nei progetti dovranno essere svolte esclusivamente entro il 31/12/2025. Per ulteriori dettagli relativi alla presentazione dei progetti consultare l’avviso pubblico – Centri Estivi 2025 – nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di Sommatino. Avviso – Centri estivi 2025 – Comune di Sommatino