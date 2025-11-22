Sommatino. Messa in onore di Santa Cecilia con la Banda musicale e l’amministrazione comunale

SOMMATINO. L’amministrazione comunale, in onore di Santa Cecilia patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti, ha preso parte alla Messa in suo onore.

La celebrazione si è svolta alla presenza della Banda Musicale “Santa Cecilia” di Sommatino, con cui la stessa amministrazione comunale, con il sindaco in testa, ha condiviso un momento di grande devozione e partecipazione comunitaria. Il tutto nel contesto di una ricorrenza parecchio significativa e da sempre molto sentita in seno alla comunità sommatinese.