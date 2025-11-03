Sommatino. Istituito sistema di prenotazione online con gli uffici comunali denominato “Salta la Fila”

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’attivazione del sistema di prenotazione online “Salta la fila” per gli appuntamenti con gli uffici comunali. Per richiedere un appuntamento adesso è sufficiente scaricare l’App “Filavia Booking App” sul proprio telefonino. Una volta avviata l’applicazione, si selezionerà in basso la voce “Vicini” per visualizzare un elenco degli Enti che offrono il servizio, tra cui proprio il Comune di Sommatino, oppure alla voce “Cerca” se il Comune non compare in elenco.

Dopo di che, a quel punto, cliccando sul nome del Comune di Sommatino, si presenterà agli utenti l’elenco degli uffici disponibili. Per prenotare un appuntamento è sufficiente cliccare sul segno “+” del servizio di interesse e seguire i semplici passaggi successivi di inserimento delle generalità e la scelta della data e orario preferiti (i giorni disponibili sono indicati in verde nell’agenda che sarà mostrata). La prenotazione sarà confermata con l’attribuzione di un codice.

Il sistema automatico presente nella sala di attesa del Comune, all’ora del giorno scelto, chiamerà il codice attribuito alla prenotazione, a prescindere da quante siano le persone già in attesa. Sarà quindi sufficiente presentarsi qualche minuto prima dell’appuntamento. In questo modo, prenotando prima, si potrà saltare la fila e si potranno meglio organizzare gli incontri dei cittadini con gli uffici comunali per un Comune sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.