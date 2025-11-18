Sommatino. Il progetto di Democrazia Partecipata più votato è stato “Il Salone del Cavallo” con 99 voti

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noti i risultati delle votazioni relative ai nove progetti di Democrazia partecipata. Il progetto più votato, con 99 preferenze, è stato “Il Salone del Cavallo” (il cui costo è 8600 euro), con referente Calogero Claudio Fonti, che prevede la realizzazione di attività ludico – sportive per ragazzi diversamente abili e normodotati a contatto con la natura.

Al 2° posto s’è classificato il progetto “Le nostre origini, la nostra storia” di Gaetano Vinciguerra (costo 9800 euro) con 74 voti. Al 3° posto c’è “Natale in scena – Laboratorio di teatro, canto, e danza per ragazzi”, dell’Aps “Insieme per un sogno”, proponente Amedeo Roccaro con 43 voti (costo 2500 euro). Al 4° posto s’è piazzato il progetto “Talìa – un modo diverso di guardare Sommatino”, dell’Aps “Uniti in Movimento”, proponente Gaetano Di Vincenzo, con 37 voti (costo di 8500 euro).

Al 5° posto il progetto “Scuola Tennis per Tutti” del Circolo Tennis Sommatino, proponente Amedeo Roccaro con 26 voti (costo 8600 euro). Al 6° posto con 21 voti, s’è piazzato il progetto “Laboratorio teatrale per ragazzi”, dell’Aps Piccolo Teatro Stabile Sommatinese, proponente Giovanni Gagliano (costo 2000 euro). Al 7° posto, con 18 voti, s’è classificato il progetto “Dall’orto alla tavola”, dell’Asd “L’Isola che non c’è”, proponente Liliana Lentini (costo 2350 euro).

All’8° posto, con 10 voti, c’è il progetto “Mini Basket a scuola” proposto dall’Alfa Basket Sommatino con referente Rosa Trapani (costo di 1239,78 euro). E infine al 9° posto c’è il progetto “Un Parco da giocare: pomeriggi e weekend sportivi”, proposto da Delta Kappa Pantere Rugby, referente Sofia Vivacqua con 8 voti (costo 3800 euro). La somma stanziata per la Democrazia partecipata 2025 è 10.163,62 euro.