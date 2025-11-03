Sommatino. Il 4 novembre celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Letizia, informa che il 4 novembre 2025 si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un momento di memoria e riconoscenza verso tutti coloro che hanno servito e servono la Patria.

Il programma della cerimonia prevede:

Ore 10:30 – Raduno presso il Palazzo Municipale con le autorità civili e militari

Ore 11:00 – Santa Messa presso la Chiesa Madre

Ore 12:00 – Corteo verso Villa Garibaldi e omaggio ai Caduti in guerra