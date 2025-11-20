Sommatino. Il 2 dicembre in via Fontaine il mezzo mobile dell’Asp effettuerà screening oncologici gratuiti

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale informa che il 2 dicembre sarà presente a Sommatino, in Via Fontaine, il mezzo mobile dell’ASP per effettuare screening oncologici gratuiti. Previsti i servizi di : Screening mammografico riservato alle donne dai 50 ai 69 anni, distribuzione SOF-TEST per lo screening del colon retto per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni.

Gli orari di attività saranno dalle – alle :

08:30 – 13:30

14:30 – 17:30

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 0934 506056.