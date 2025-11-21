Sommatino. Approvata in Consiglio variazione di bilancio per acquisire finanziamento nuovo asilo nido da 672 mila euro

SOMMATINO. Nuovi finanziamenti in arrivo per il Comune di Sommatino. A seguito del Consiglio Comunale svoltosi in seduta urgente, è stata approvata una variazione di bilancio che consente di acquisire un finanziamento da 672 mila euro, per la costruzione di un nuovo asilo nido.

“Questo -è stato spiegato in una nota – si andrà ad affiancare a quello già in costruzione, e consentirà di aumentare il numero di bambini per la fascia 0-3 anni che potranno usufruire del servizio asilo nido. Un grande risultato per l’Amministrazione Letizia, che ha proceduto ad effettuare tutti gli adempimenti necessari affinché questo finanziamento potesse essere intercettato, ed ora si avvia con celerità all’aggiudicazione dei lavori.

La proposta è stata presentata in Consiglio Comunale con motivi di urgenza per consentire il più celere disbrigo degli adempimenti necessari, ed in maniera incomprensibile Presidente del Consiglio Comunale e gruppi di minoranza si sono ASTENUTI dal votarli”.

Secondo l’amministrazione comunale: “Al di là delle solite informazioni diffuse via social in maniera pretestuosa e pressoché infondata dalla minoranza, informiamo la cittadinanza che se non fossero stati approvati i MOTIVI DI URGENZA, non si sarebbe discusso neanche della proposta, e quindi questo finanziamento sarebbe stato probabilmente perso. Noi continuiamo ad andare avanti a testa alta, convinti di lavorare per l’esclusivo bene della nostra comunità”.