Serradifalco. Recupero dei tributi non pagati: approvate liste di carico per Imu non pagata 2020 e 2021 per 813 mila euro

SERRADIFALCO. L’ufficio tributi del Comune prosegue la lotta per il recupero dei tributi non pagati. Si tratta di cifre rilevanti se si pensa che, solo le liste di carico relative agli avvisi di accertamento esecutivi Imu per gli anni 2020 e 2021, non risultano pagati tributi per 813.200 euro.

Tali somme sono divise: per l’anno 2020 l’Imu non pagata è per un importo complessivo pari a 406.704 euro per un totale di 894 utenti (286.092 per omesso o parziale pagamento, 83.814 euro per sanzioni, 29.331 euro per interessi e 7.467 euro per spese di notifica). Per l’anno 2021, invece, l’Imu non pagata presenta un importo complessivo pari a 406.496 euro per un totale di 964 utenti (286.924 euro omesso o parziale pagamento, 82.223 euro per sanzioni, 29.317 euro per interessi e 8.032 euro per spese di notifica).

A questo punto, gli avvisi d’accertamento Imu per gli anni 2020 e 2021 saranno notificati entro la data prevista dalla normativa. Una somma enorme che l’amministrazione comunale punta, per quanto possibile, a recuperare per dare nuovo ossigeno alle casse comunali. Nel frattempo, la somma complessiva di 813.200 euro è stata inserita nell’esercizio finanziario 2025, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione.