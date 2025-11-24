Serradifalco. Lo chef Domenico Benfante conquista il titolo di Gran Maestro dell’Ospitalità e della Ristorazione

SERRADIFALCO. Importante riconoscimento lo chef serradifalchese Domenico Benfante che ha conquistato il titolo di Gran Maestro dell’Ospitalità e della Ristorazione. Il premio lo ha ottenuto presso il BV President Hotel di Rende, in Calabria e gli è stato assegnato da parte dell’International Maitres Association Hotel Restaurant (IMAHR) AIPO. La presidenza dell’IMAHR, dopo attenta valutazione portata avanti per il raggiungimento dell’alta qualità professionale, gli ha attribuito il titolo di gran maestro dell’ospitalità e della ristorazione.

Nella motivazione del riconoscimento si legge che tale premio gli è stato attribuito <Per l’opera di valorizzazione della gastronomia, dell’enologia, del servizio sala e bar, ma anche dell’ospitalità del turismo italiano, dei prodotti made in Italy e internazionali>. Un riconoscimento che, senza tema di smentita premia e qualifica un percorso che ha visto in questi anni lo chef serradifalchese raggiungere le alte vette dell’eccellenza.

Il riconoscimento gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale che s’è svolta in Calabria. A consegnare il prestigioso titolo sono stati il Gran Cancelliere Vincenzo Pezone e il presidente di IMAHR, Francesco Vaccarella. In precedenza, nel 2018 Domenico Benfante aveva conquistato il “Cappello d’Oro”, onorificenza professionale alla carriera, in occasione dell’edizione 2018 del congresso “Les Toques blanches d’honneur” tenutosi a Rimini ed organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi.

Domenico Benfante, che ha conquistato il suo primo Cappello d’Oro nel 2016, vanta esperienze di un certo rilievo in diversi rinomati ristoranti siciliani. Attualmente è chef presso il Cala Mambrù di Siculiana.