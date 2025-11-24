Serradifalco. Iniziate a Catania le riprese del film “L’Insabbiato” del regista Rosario Petix

SERRADIFALCO. Sono iniziate a Catania le riprese del film “L’insabbiato”, lungometraggio d’esordio alla regia di Rosario Petìx. Il film propone un casting d’eccezione con Vittorio Magazzù, Ester Pantano, Manuela Ventura, David Coco, Filippo Luna, Giovanni Carta, Marilù Pipitone, Domenico Ciaramitaro e con Vincenzo Pirrotta e Marcello Mazzarella, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Ferracane. Nel film c’è anche la presenza di oltre 300 comparse che sono state selezionate nel corso di un casting di grande successo che s’è svolto a Catania.

La sceneggiatura de “L’Insabbiato”, scritta da Rosario Petìx, è stata premiata da Nick Vallelonga al Matera international film festival 2024 e costituisce per il giovane regista serradifalchese una soddisfazione non da poco per una vicenda che tocca da vicino il difficile rapporto tra i giornalisti da una parte e la criminalità organizzata dall’altra. La direzione della fotografia è stata affidata a Giuseppe Riccobene. Il film è ambientato nel 1989 e racconta di un giovane giornalista che decide di fare un’approfondita inchiesta su cronisti uccisi dalla mafia, fino a scoprire il primo, e ancora irrisolto, caso di Cosimo Cristina. Il film, che è tratto dal libro d’inchiesta “Gli Insabbiati” di Luciano Mirone, è prodotto da Cinemaset srl e Sileo productions con il contributo della Sicilia film commission, dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, e con il patrocinio del Comune del capoluogo etneo.