Serradifalco. Il violinista Riccardo Palmeri vince il Premio Claudio Abbado a Palermo

SERRADIFALCO. Il giovanissimo violinista serradifalchese Riccardo Palmeri ha vinto al Teatro Massimo di Palermo, ex aequo con il pianista Alessandro Picciché, la sesta edizione del Premio Claudio Abbado 2025. Il tredicenne musicista serradifalchese lo ha fatto con un concerto di musiche di Wieniawski che s’è svolto nella Sala Onu del Massimo. Ad organizzare l’evento è stata l’Associazione Amici del Teatro Massimo, con il contributo della Fondazione Sicilia e il sostegno della Casa Tasca d’Almerita. Il concorso è destinato a giovani strumentisti, voci o piccole formazioni da camera, fino al quintetto, regolarmente iscritti al Conservatorio “Scarlatti” di Palermo per l’anno accademico 2024/25.

Il violinista serradifalchese, seguito dal maestro Donato Cuciniello, ha impressionato per la sua padronanza, ma anche per la velocità d’esecuzione, oltre che per la bravura interpretativa. In questo modo Riccardo Palmeri ha aggiunto l’ennesima perla alla sua collana di successi che ne stanno caratterizzando la sua brillante carriera.