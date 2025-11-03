Serradifalco. Il 6 novembre per la Festa di San Leonardo la statua lignea sarà portata in processione per le vie del paese

SERRADIFALCO. La festa di San Leonardo 2025 in programma il prossimo 6 novembre sarà un evento unico. Per il 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre, tornerà in processione per le vie di Serradifalco la statua originale di San Leonardo. La statua lignea, fu commissionata nel 1661 dal barone Leonardo Lo Faso, futuro Duca di Serradifalco, all’artista Viviano.

Nel corso dei secoli, la statua del Santo Patrono è stata custodita nella nicchia della Chiesa Madre, da cui è uscita in processione solo in occasioni eccezionali: nel 1986, nel 1988 e, più recentemente, dal 2005 al 2009. In tutto, undici processioni documentate dal 1661 ad oggi. Dopo diciassette anni, la statua originale di San Leonardo, qualche giorno fa è stata prelevata dalla sua nicchia, in modo del tutto straordinario, per prendere parte alle celebrazioni del 180° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre che fu consacrata con la santa unzione crismale il 9 novembre 1845 da S.E. Mons. Antonino Maria Stromillo, primo Vescovo della Diocesi di Caltanissetta.

Prevista la presenza del vescovo della Diocesi di Caltanissetta, mons. Mario Russotto per celebrare al meglio la solennità del Patrono San Leonardo Abate. Per questa circostanza, le reliquie e la statua del Santo attraverseranno in modo straordinario in processione le vie del paese e, al termine, sarà impartita una speciale benedizione su Serradifalco.