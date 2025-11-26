Serradifalco, emozioni e applausi alla finale del Festival Internazionale “Voci dal Sud”

Serradifalco – Si è conclusa tra emozioni, applausi e un pubblico entusiasta la finale del Festival Internazionale Voci dal Sud, ospitata ieri nel prestigioso Teatro De Curtis di Serradifalco. L’evento, diventato negli anni un punto di riferimento per giovani talenti e voci emergenti provenienti da tutta Europa, ha confermato anche quest’anno la sua forte vocazione internazionale e la qualità del panorama artistico proposto.La serata ha visto esibirsi concorrenti provenienti da diversi Paesi, capaci di conquistare la giuria composta da professionisti del settore musicale e dello spettacolo. Le valutazioni, non semplici per l’alto livello delle performance, hanno portato ai seguenti risultati ufficiali: Vincitori delle categorie: Categoria Children1. Leonardo Santapaola2. Carolyne Mallia (Malta)3. Gioacchino Lo Giudice. Categoria Boys1. Maria Buccafusca2. Stefania Valenza3. Elena Gallo. Categoria Young1. Mauro Ferrante2. Nives3. Doriana Lo Saardo. Categoria Senior1. Sofia Sicula2. Eleonora D’Arpa3. Viviana Angileri. Categoria OverPhylissienne Brincat (Malta). Categoria Inediti1. Weronica Zielinska (Polonia)2. Hakay e Eva

Vincitori Assoluti del Festival1. Sofia Sicula2. Viviana Angileri3. Eleonora D’Arpa

Premi Speciali

Borse di studio “Sanremo Campus” (del valore di 1000 euro ciascuna) assegnate a:Leonardo Santapaola, Maria Buccafusca, Mauro Ferrante, Sofia Sicula, Weronica Zielinska, Claire Marie Busuttil.

Partecipazione a Livebox:Phylissienne Brincat, Amira Agius.

Accesso al programma televisivo Malta Got Talent per la band Ny Mera.

Premio Presenza Scenica:Roberto Faraone.

Premio della Critica:Giulia Marzetti.

Accesso al Premio Vito Sicomo:Alessia Sansone.

Produzione di una cover e di un videoclip:Claire Marie Busuttil.—

Un ponte culturale tra nazioni. La finale del Festival Voci dal Sud si conferma un appuntamento artistico di eccellenza, capace di mettere in luce giovani talenti, promuovere la cultura musicale e creare un dialogo internazionale tra artisti provenienti da Paesi diversi. Un successo organizzativo e creativo che arricchisce il territorio e apre la strada a una prossima edizione ancora più ricca e partecipata.