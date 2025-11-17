Serradifalco. Daniele Territo (PD): “Sollecito l’Asp a potenziare il Poliambulatorio”

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente del consiglio Daniele Territo a proposito del Poliambulatorio di Serradifalco.

“A febbraio avevo già sollevato il problema dell’ascensore rotto al Poliambulatorio di Serradifalco, ma a distanza di mesi la situazione è ancora ferma. È difficile accettare che un problema così elementare rimanga irrisolto per così tanto tempo, soprattutto in una struttura sanitaria che dovrebbe garantire pieno accesso ai cittadini.

Nel frattempo, il presidio ha dovuto affrontare anche un’altra criticità tutt’altro che secondaria: per mesi è mancato l’infermiere. Grazie al senso di responsabilità della Dottoressa Colletto e alla disponibilità del Dott. Calogero Geraci, che ha garantito il servizio anche in assenza di assistenza infermieristica, il poliambulatorio ha potuto continuare ad assicurare le prestazioni ai cittadini.

Solo di recente è arrivato un nuovo infermiere dal comprensorio, un passo importante ma comunque tardivo. È evidente che il Poliambulatorio di Serradifalco abbia una centralità strategica: serve non solo Serradifalco, ma anche diversi comuni limitrofi, e ospita servizi fondamentali come la specialistica cardiologica, essenziale per un territorio che non può permettersi ulteriori disagi o ritardi.

Per questo motivo sollecito l’ASP di Caltanissetta a potenziare realmente questa realtà locale, anziché limitarsi a interventi tampone. In attesa dell’arrivo delle Case di Comunità, che richiederanno comunque tempo, è indispensabile garantire continuità, personale adeguato e servizi pienamente funzionanti. Non è più possibile rimandare: i cittadini hanno diritto a strutture efficienti e rispettose delle loro esigenze”.

Daniele Territo – Presidente del Consiglio comunale di Serradifalco (PD)