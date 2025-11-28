Serradifalco. Al Teatro “De Curtis” applausi a scena aperta per la presentazione del libro “A Babba” e per l’omonimo spettacolo

SERRADIFALCO. Al Teatro comunale A. De Curtis, gran successo per la presentazione del libro “A BABBA – Storia di un delitto commissionato dalla maldicenza” e allo spettacolo teatrale omonimo. Vedere il pubblico così coinvolto, attento e partecipe è stata una grande emozione.

Notevole l’apporto degli attori Cristina Giarmanà e Giuseppe Pastorello, ma anche dell’assessore Rosa Insalaco per il supporto e per aver accolto un evento dedicato alla riflessione. Diverse le associazioni coinvolte con Cristina Alaimo (Rete Associativa ADA) e Giovanna Messina (Fidapa) per la sensibilità con la quale hanno accompagnato questi momenti di cultura.

Significativo il contributo di Clementina Rosano voce attenta e competente di Uilcom; con lei anche la Dott.ssa Daniela Migliore per il suo prezioso intervento sulla prevenzione ai fenomeni di violenza. Il tutto nel contesto di un evento che ha saputo regalare grandi emozioni ma anche spunti di riflessione davvero notevoli.