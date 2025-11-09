Serradifalco. Affidati i lavori per la sostituzione della tribuna sud del campo sportivo “Antonio Alaimo”

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha completato l’iter per l’affidamento dei lavori di sostituzione della Tribuna Sud del campo sportivo comunale “Antonio Alaimo. I lavori sono stati affidati all’impresa Edilsun Srl di Aragona che ha offerto un ribasso di 2.229,40 (pari al 2,20%) per l’importo di 99.107,08 euro oltre oneri della sicurezza pari a 2.397,88 euro, oltre Iva al 10% pari a 10.150,50 euro per un importo complessivo di 111.655,45 euro. In precedenza l’intero intervento di 137.200 euro è stato finanziato con le somme erogate al Comune di Serradifalco da parte dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

La sostituzione della tribuna sud del campo sportivo consentirà di realizzare una tribuna più funzionale alle esigenze della tifoseria e della stessa struttura sportiva comunale che, dopo gli interventi precedenti che hanno portato alla realizzazione del manto erboso, all’allargamento del terreno di gioco, alla creazione di due tribunette, ma anche alla sistemazione degli spogliatoi e alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, ha fatto dello stadio comunale serradifalchese un autentico gioiellino in materia di strutture sportive, con la conseguenza che il Serradifalco Calcio, che attualmente milita nel campionato di calcio di Promozione.