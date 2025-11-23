Secondo posto per l’alunna del “Virgilio” di Mussomeli al “Concorso in memoria di Antonella Valente”: riconoscimento tra le scuole di tutta Italia.

MUSSOMELI – Grande soddisfazione per l’Istituto “Virgilio”, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, dove la studentessa del Liceo Linguistico Marika Li Puma si è aggiudicata il secondo posto al “Concorso in memoria di Antonella Valente”, l’alunna scomparsa prematuramente, che nell’arte, in ogni sua forma, ha trovato la forza, l’entusiasmo e la serenità per affrontare la grave malattia che l’ha colpita. Finalità del concorso è stata quella di liberare la creatività degli studenti di tutta Italia per esprimere al meglio emozioni e sentimenti che abitano nel profondo di ciascuno di noi, ma che, troppo spesso, restano sopite e stordite nel frastuono del quotidiano. Il concorso nazionale, promosso dall’ ”Istituto omnicomprensivo del Fortore” e il Comune di Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, ha coinvolto numerose scuole italiane, invitando gli studenti a riflettere sul tema “I volti dell’anima” attraverso componimenti poetici o elaborati grafico-pittorici. L’alunna della classe 4 A del Liceo Linguistico, guidata dalla prof.ssa Floriana Peritore, si è distinta con un elaborato grafico-pittorico intenso e simbolico dal titolo “Il sopravvento della machera”, capace di unire sensibilità, profondità e spirito critico. Il lavoro presentato dalla studentessa Marika Li Puma ha saputo coniugare riflessione, creatività e impegno, toccando con sensibilità il tema dell’anima e i suoi molteplici volti, riconoscendo la complessità dell’essere umano e accettando le sue sfumature. Il riconoscimento ricevuto non è solo un premio al suo impegno, ma anche un segnale forte del valore formativo della scuola quando educa al pensiero e all’empatia. Un chiaro esempio di come la riflessione sulla tematica avvenuta in classe possa trasformarsi in creatività, dando voce all’anima attraverso il linguaggio universale dell’arte. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 26 novembre 2025 presso la scuola molisana in presenza del Sindaco di S. Elia a Pianisi (Campobasso), Sig. Biagio Faiella, e la Dirigente Scolastica dell’Istituto omnicomprensivo del Fortore – Riccia , Dott.ssa Eleonigia Perone. Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica del “Virgilio” e dimostra, ancora una volta, la forza della didattica quando sa educare al pensiero, ai valori profondi e alla responsabilità.