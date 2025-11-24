Screening della vista per alunni delle terze medie di Serradifalco, Montedoro e Milena

SERRADIFALCO. Screening della vista per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi”, per i plessi scolastici di Milena, Montedoro e Serradifalco. La lodevole iniziativa è stata organizzata grazie alla sinergia tra l’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi”, di cui è dirigente scolastica la prof. Valeria Vella, e l’I.P.S.I.A. Galilei – Di Rocco di Caltanissetta, sezione Ottico, di cui è invece dirigente scolastica la prof. Giuseppa Loredana Schillaci.

L’Istituto di Istruzione scolastica superiore “Galilei” ha messo a disposizione competenze e strumentazioni per consentire di effettuare i controlli visivi nel contesto di un evento che ha visto i ragazzi parteciparvi con interesse e curiosità. I ragazzi, grazie allo screening effettuato, hanno avuto così la possibilità di sottoporsi ad una verifica preliminare della vista, utile per individuare eventuali problematiche da approfondire con visite specialistiche. L’attività rientra tra le proposte educative promosse dall’Istituto, attento al benessere psicofisico degli studenti e guidato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Valeria Vella. Referente per la salute è il prof. Giuseppe D’Amico, coadiuvato dai docenti Giovanni Schillaci e Francesco Lodato.