Sciopero operatori della specialistica convenzionata, l’Asp Caltanissetta: “Garantito il servizio di prelievo e analisi”

L’Asp di Caltanissetta comunica che “In considerazione dello stato di sciopero indetto per la giornata odierna del 26 novembre 2025 da parte degli operatori della specialistica convenzionata, che porterà alla chiusura dei laboratori analisi convenzionati con l’ASP di Caltanissetta, si ricorda all’utenza che sarà comunque garantito il servizio di prelievo e analisi. Sarà possibile rivolgersi ai nostri punti prelievo aperti nelle diverse sedi della provincia, come di seguito indicato:AREA NORD- P.O. S. Elia Caltanissetta dalle ore 8 alle ore 10.30; Casa di comunità viale regina Margherita n. 36 Caltanissetta dalle ore 8 alle ore 10.30; P.O. Maddalena Raimondi S. Cataldo dalle ore 8.00 alle ore 10.30; P.O. Immacolata Longo Mussomeli dalle ore 8.00 alle 11.30; Poliambulatorio Milena dalle ore 8.00 alle ore 10.30; Poliambulatorio Serradifalco dalle ore 8.00 alle ore 10.30. AREA SUD P.O. Vittorio Emanuele Gela dalle ore 8.00 alle ore 12.00; Poliambulatorio Gela via Butera dalle ore 8.00 alle ore 10.30; P.O. Cecilia Basarocco Niscemi dalle ore 8.00 alle ore 11.30; P.O. S. Stefano Mazzarino dalle ore 8.00 alle ore 10.30; Poliambulatorio Butera dalle ore 8.00 allenore 10.30. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione.”