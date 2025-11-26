Salute

Santa Caterina. Un successo la 3^ edizione di “Donna Vita Libertà” svoltasi nell’aula consiliare

Redazione 1

Mer, 26/11/2025 - 23:04

SANTA CATERINA. Il Palazzo Comunale, nel cui balcone già da giorni è affisso un banner con il numero1522, anti violenza e stalking, si è illuminato di rosso, facendo da cornice a una serata intensa e partecipata, dove emozioni, testimonianze e arte si sono unite per ricordarci che la lotta contro ogni forma di violenza non si esaurisce in un giorno ma è un impegno quotidiano, collettivo.

La terza edizione dell’evento “Donna Vita Libertà” dedicata alla Giornata Internazionale contro le violenze sulle donne, che si è svolta presso l’Aula Consiliare, è stata aperta dal sindaco, dott. Giuseppe Ippolito e proseguita dall’assessore alle Politiche Sociali, la dott.ssa Palmina Lo Re. Durante la serata sono intervenuti: Padre Gino La Placa, scrittore; Rosetta Di Martino, poetessa; la Dottoressa Roberta La Cara, Direttrice Ricerca e Sviluppo dell’Associazione Don Bosco 2000 – Impresa Sociale; l’editrice Margherita Guglielmino.

Ma il clou dell’evento è stato la rappresentazione dell’opera teatrale “A BABBA”, scritta e interpretata da Giuseppe Pastorello e Cristina Giarmanà. Durante la serata è stato celebrato anche il primo anniversario dalla riapertura della Biblioteca Comunale, cuore pulsante della cultura del territorio. Attraverso libri, incontri e workshop, la biblioteca offre a tutti gli strumenti per pensare in modo critico e per esercitare la propria libertà. È un luogo dove la conoscenza diventa emancipazione e dove ogni cittadino può trovare la via verso una vita più equa e consapevole.

Per suggellare tale connubio tra cultura e libertà, l’editrice Guglielmino ha voluto donare al Pippo Nicoletti, presente all’evento, un volume dell’opera “A Babba” che arricchirà la biblioteca, insieme a tutti i nuovi volumi che a breve arriveranno nel “Salotto della Città”, grazie al cospicuo finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Ippolito.

