Santa Caterina. Per la prima volta i cittadini al voto per i progetti di Democrazia Partecipata 2025

SANTA CATERINA. Nel 2025, per la prima volta, i cittadini potranno scegliere come investire parte delle risorse comunali, quella cioè dei fondi per la Democrazia Partecipata. Sarà possibile votare domenica 9 novembre presso il palazzo comunale di Santa Caterina in via Roma dalle 9 alle 18. Potranno votare tutti i residenti del Comune a partire dal 16° anno di età che potranno scegliere il proprio progetto da votare fra i tre finalisti.

Il primo progetto finalista è denominato “Vicolo Guastaferro: decoro e vitalità” e punta alla valorizzazione dello storico vicolo Guastaferro attraverso la sistemazione degli archi, la sostituzione del corpo illuminante e la sostituzione del corrimano. Tale progetto è stato proposto da Salvatore Andolina. Il secondo progetto è intitolato “Accomodiamoci: nuovi arredi alla villa” e prevede l’installazione di sedute sportive monoblocco con schienale e barriere di protezione lungo la gradinata, a margine del campo polifunzionale della villa Castelnuovo. Questo progetto è stato proposto da Gaetano Sabatino. Infine, il terzo progetto è denominato: “Panchine letterarie: cultura in strada” e prevede l’installazione nel territorio comunale di sedili letterari a forma di libro aperto su una pagina riproducente illustrazioni o testi ricavati dai volumi del Fondo Antico della Biblioteca “Panvini” o ispirati a personaggi locali ed è proposto da Giuseppe Nicoletti. La somma da ripartire per il 2025 è di 10 mila euro. Il Comune ha anche nominato la Commissione elettorale con presidente Michele Ferro (Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale), componenti Damiana Di Cara e Calogera Porcello; e segretaria Giovanna Ippolito.