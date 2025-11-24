Salute

Santa Caterina. Lotta contro la violenza sulle donne: il 25 novembre terza edizione di “Donna Vita Libertà”

Redazione 1

Lun, 24/11/2025 - 15:58

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina commemora la Giornata Internazionale Contro Le Violenze Sulle Donne. Lo farà il 25 Novembre 2025 con la terza edizione di “Donna Vita Libertà” – Terza Edizione, con inizio a partire dalle ore 18. Prevista l’illuminazione del Palazzo Comunale

A seguire, presso l’Aula Consiliare, è in programma lo Spettacolo Teatrale “A BABBA” di Cristina Giarmona e Giuseppe Pastorello, tratto dal romanzo omonimo. Saranno presenti: il sindaco Giuseppe Ippolito, l’assessore alle Politiche Sociali, Palmina Lo Re e molti altri ospiti per una riflessione importante sul tema legato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il tutto per dare, come ogni anno, un segnale forte contro la violenza.

Necrologi di Caltanissetta